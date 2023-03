Silicon Valley Bank, perché crollano solo le borse europee? L’economista Baglioni: «Reazione emotiva, la crisi resterà circoscritta» – L’intervista (Di lunedì 13 marzo 2023) L’onda lunga del fallimento della Silicon Valley Bank si è trasformata in una giornata da incubo per le borse europee. Il Ftse Mib di Milano ha chiuso con un -4%, mandando in fumo oltre 24 miliardi di capitalizzazione. Stesso destino anche per gli altri principali indici europei: -3% per il Dax di Francoforte, -2,9% per il Cac 40 di Parigi e -2,5% per il Ftse 100 di Londra. Eppure, secondo L’economista Angelo Baglioni, docente di Economia monetaria all’Università Cattolica di Milano, non c’è motivo di allarmarsi. «La Reazione delle borse europee è stata quasi emotiva. Il sistema bancario europeo, però, è solido: non ci sono campanelli d’allarme né motivi di preoccupazione». A calmare i mercati, ed ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) L’onda lunga del fallimento dellasi è trasformata in una giornata da incubo per le. Il Ftse Mib di Milano ha chiuso con un -4%, mandando in fumo oltre 24 miliardi di capitalizzazione. Stesso destino anche per gli altri principali indici europei: -3% per il Dax di Francoforte, -2,9% per il Cac 40 di Parigi e -2,5% per il Ftse 100 di Londra. Eppure, secondoAngelo, docente di Economia monetaria all’Università Cattolica di Milano, non c’è motivo di allarmarsi. «Ladelleè stata quasi. Il sistema bancario europeo, però, è solido: non ci sono campanelli d’allarme né motivi di preoccupazione». A calmare i mercati, ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ah, mi auguro che tutti dopo il caso Silicon Valley Bank abbiano capito che approvare il nuovo trattato MES che pre… - borghi_claudio : Avete dei dubbi su come funzioni una banca? Vi domandate come possano succedere cose tipo la crisi della Silicon Va… - CottarelliCPI : Se il populista Trump non avesse annacquato il Dodd-Frank Act forse la Silicon Valley Bank non sarebbe fallita. Tru… - tradori : Qui su Tuider per dirvi che non è saltata solo la Silicon Valley Bank. È saltata pure la Silvergate Bank Mentr… - AChierchini : RT @FmMosca: “Non si dichiara mai guerra alla Russia” (Cit) Il 10 o 11 esimo pacchetto sanzioni, ideate da quel genio che partorì “non ti… -