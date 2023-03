Silicon Valley Bank, Italia segue vicenda con attenzione (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti “segue con attenzione gli sviluppi delle vicende legate alla Silicon Valley Bank e alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane”. Lo si legge in una nota del Mef in cui il ministro sottolinea come “il sistema bancario Italiano ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità”. “Apprezziamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività valutando anche le implicazioni per la condotta della politica monetaria e per la stabilità finanziaria” conclude Giorgetti. L’amministrazione Biden ha garantito che i clienti della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti “congli sviluppi delle vicende legate allae alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane”. Lo si legge in una nota del Mef in cui il ministro sottolinea come “il sistema bancariono ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità”. “Apprezziamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività valutando anche le implicazioni per la condotta della politica monetaria e per la stabilità finanziaria” conclude Giorgetti. L’amministrazione Biden ha garantito che i clienti della ...

