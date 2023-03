Silicon Valley Bank, il salvataggio del Tesoro Usa: «Ma il panico è palpabile, in arrivo altri fallimenti» (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo dopo Svb e Silvergate, anche la newyorkese Signature Bank è andata gambe all’aria. Mentre il mondo tech si preoccupa, dalle autorità finanziarie statunitensi arriva la scialuppa di salvataggio per i clienti degli istituti. Federal Reserve, Tesoro e Federal Deposit Insurance Corporation, hanno promesso che chi aveva denaro in quelle banche non lo perderà, dato che verrà risarcito anche oltre il limite federale di 250 mila dollari che normalmente si applica in questi casi, spiega il Sole 24 Ore. Si è scelto di dichiarare il fallimento di Svb e Silvergate, in mano all’authority, in modo da poter adottare misure straordinarie, al posto della vendita spezzatino paventata inizialmente. «Oggi stiamo intraprendendo azioni decisive per proteggere l’economia statunitense, rafforzando la fiducia del pubblico nel nostro sistema bancario. ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo dopo Svb e Silvergate, anche la newyorkese Signatureè andata gambe all’aria. Mentre il mondo tech si preoccupa, dalle autorità finanziarie statunitensi arriva la scialuppa diper i clienti degli istituti. Federal Reserve,e Federal Deposit Insurance Corporation, hanno promesso che chi aveva denaro in quelle banche non lo perderà, dato che verrà risarcito anche oltre il limite federale di 250 mila dollari che normalmente si applica in questi casi, spiega il Sole 24 Ore. Si è scelto di dichiarare il fallimento di Svb e Silvergate, in mano all’authority, in modo da poter adottare misure straordinarie, al posto della vendita spezzatino paventata inizialmente. «Oggi stiamo intraprendendo azioni decisive per proteggere l’economia statunitense, rafforzando la fiducia del pubblico nel nostro sistema bancario. ...

