Silicon Valley Bank, Giorgetti "Sistema italiano monitorato" (Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, segue "con attenzione gli sviluppi delle vicende legate alla Silicon Valley Bank e alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane. Il Sistema bancario italiano ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità. Apprezziamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività valutando anche le implicazioni per la condotta della politica monetaria e per la stabilità finanziaria".(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su liberoquotidiano

