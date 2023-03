Silicon Valley Bank, clienti avranno accesso ai loro depositi (Di lunedì 13 marzo 2023) Washington, 12 mar. (Adnkronos) - Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che tutti i clienti della fallita Elly Schlein nel suo primo discorso da segretaria davanti all'assemblea nazionale dem , progettato per sostenerle contro i rischi finanziari causati dal crollo di Svb di venerdì. Lo riporta il Washington Post. "Oggi stiamo intraprendendo azioni decisive per proteggere l'economia statunitense rafforzando la fiducia del pubblico nel nostro sistema bancario", afferma una dichiarazione congiunta del Dipartimento del Tesoro, della Fed e della Federal Deposit Insurance Corporation. "Questo passo garantirà che il sistema bancario statunitense continui a svolgere i suoi ruoli vitali di protezione dei depositi e di accesso al credito a famiglie e imprese in un modo che promuova una crescita economica forte e sostenibile". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Washington, 12 mar. (Adnkronos) - Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che tutti idella fallita Elly Schlein nel suo primo discorso da segretaria davanti all'assemblea nazionale dem , progettato per sostenerle contro i rischi finanziari causati dal crollo di Svb di venerdì. Lo riporta il Washington Post. "Oggi stiamo intraprendendo azioni decisive per proteggere l'economia statunitense rafforzando la fiducia del pubblico nel nostro sistema bancario", afferma una dichiarazione congiunta del Dipartimento del Tesoro, della Fed e della Federal Deposit Insurance Corporation. "Questo passo garantirà che il sistema bancario statunitense continui a svolgere i suoi ruoli vitali di protezione deie dial credito a famiglie e imprese in un modo che promuova una crescita economica forte e sostenibile".

