Silicon Valley Bank, Biden: "Sistema è solido, risparmi al sicuro" (Di lunedì 13 marzo 2023) Washington, 13 mar. (Adnkronos) - "Grazie alla rapida azione della nostra amministrazione negli ultimi giorni, gli americani possono avere fiducia che il nostro Sistema bancario è solido. I vostri depositi sono al sicuro". E' quanto è tornato ad assicurare il presidente americano Joe Biden, in una dichiarazione dalla Casa Bianca prima di partire per la California, per il vertice Aukus con il Regno Unito e l'Australia. "Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti americani", ha garantito, parlando del fallimento della Silicon Valley Bank e della Signature Bank. "Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione di rafforzare le regole per le banche" ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. "Dobbiamo prevenire che questo possa accadere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Washington, 13 mar. (Adnkronos) - "Grazie alla rapida azione della nostra amministrazione negli ultimi giorni, gli americani possono avere fiducia che il nostrobancario è. I vostri depositi sono al". E' quanto è tornato ad assicurare il presidente americano Joe, in una dichiarazione dalla Casa Bianca prima di partire per la California, per il vertice Aukus con il Regno Unito e l'Australia. "Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti americani", ha garantito, parlando del fallimento dellae della Signature. "Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione di rafforzare le regole per le banche" ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. "Dobbiamo prevenire che questo possa accadere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ah, mi auguro che tutti dopo il caso Silicon Valley Bank abbiano capito che approvare il nuovo trattato MES che pre… - borghi_claudio : Ho la lievissima sensazione che in USA con il fallimento di Silicon Valley Bank stiano per fare le solite stesse cr… - borghi_claudio : Avete dei dubbi su come funzioni una banca? Vi domandate come possano succedere cose tipo la crisi della Silicon Va… - terrysign1 : RT @Andre_Neo89: Prima di esultare per la Silicon Valley Bank bisognerebbe capire come funzionano certi meccanismi. Allora, il signor Becke… - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: Le chance che la Fed non alzi i tassi di interesse alla prossima riunione di marzo sono al 66%. Emerge dall'andamento deg… -