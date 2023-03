Silicon Valley Bank | Biden | “Sistema è solido | risparmi al sicuro”

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – “Grazie alla rapida azione della nostra amministrazione negli ultimi giorni, gli americani possono avere fiducia che il nostrobancario è. I vostri depositi sono al”. E’ quanto è tornato ad assicurare il presidente americano Joe, in una dichiarazione dalla Casa Bianca prima di partire per la California, per il vertice Aukus con il Regno Unito e l’Australia. “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti americani”, ha garantito, parlando del fallimento dellae della Signature. “Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione di rafforzare le regole per le banche” ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. “Dobbiamo prevenire che questo possa accadere di nuovo” ha detto ...

Il sistema bancario è solido e le misure prese da Federal Reserve e Dipartimento del Tesoro "non saranno a carico dei contribuenti". Ma "dobbiamo rafforzare le regole per prevenire altri crolli". Il ...Wall Street si muove in netto calo , con gli investitori che temono un effetto contagio a seguito del crollo dellaBank (SVB) e di altri istituti non - sistemici statunitensi (come Signature Bank). Intanto, sono aumentate le aspettative per una pausa negli aumenti dei tassi di interesse a marzo, in ...Così il presidente americano Joe Biden ha voluto rassicurare i cittadini americani sulla tenuta del sistema bancario dopo il fallimento dellaBank . In un breve discorso alla stampa, ...

Fallimento Silicon Valley Bank, tonfo delle Borse europee. Piazza Affari cede il 3,5% Sky Tg24

In precedenza, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha riferito che gli organismi di regolamentazione dello stato della California hanno chiuso la Silicon Valley Bank – la più grande banca ...Ecco le cinque cose da sapere per capire cosa sta succedendo sui mercati. 1. Il punto su Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank, un’istituto di credito californiano che tradizionalmente ha per ...