Siena | scoperto hub per immigrazione clandestina Tre arrestati e 8 indagati L’accusa | forniva buste paga e documenti falsi

(Di lunedì 13 marzo 2023) E' stato ribattezzato, dagli stessi investigatori, come l'hub dell'. Secondo l'accusa, avrebbe fornito documentazione falsa per ottenere il permesso di soggiorno chiedendo in cambio compensi che andavano dai 50 ai 4mila euro a seconda del 'servizio' offerto: falsa busta, dichiarazione di ospitalità, assunzione fittizia L'articolo proviene da Firenze Post.

Siena, scoperto hub dell'immigrazione clandestina La Repubblica Firenze.it

