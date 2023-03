Siccità: Onu, serve azione urgente per salvare l'Iraq (Di lunedì 13 marzo 2023) L'Onu chiede alla comunità internazionale di intervenire con urgenza per trovare soluzioni alla crisi idrica in Iraq, il quinto Paese al mondo più esposto alle conseguenze del cambiamento climatico. "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) L'Onu chiede alla comunità internazionale di intervenire con urgenza per trovare soluzioni alla crisi idrica in, il quinto Paese al mondo più esposto alle conseguenze del cambiamento climatico. "...

ha aggiunto l'alta rappresentante dell'Onu. Il premier iracheno Muhammad Sudani aveva ieri annunciato un piano anti-siccità che prevede, tra l'altro, il rimboschimento di intere aree del Paese.