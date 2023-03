Siccità, in alcuni comuni del Nord Italia arriva l'acqua con le autobotti (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo l'Autorità del fiume Po, lo stress idrico registrato a gennaio e febbraio sta peggiorando in tutto il Nord ovest: il 6,5% dei comuni di Piemonte e Lombardia ricorre alle autobotti Leggi su wired (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo l'Autorità del fiume Po, lo stress idrico registrato a gennaio e febbraio sta peggiorando in tutto ilovest: il 6,5% deidi Piemonte e Lombardia ricorre alle

