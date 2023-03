“Si sono sposati”. Nozze da fiaba per la figlia della super vip. Per lei un vestito di diamanti (Di lunedì 13 marzo 2023) Spettacolari Nozze super lussuose per la figlia della famosa, che ha potuto festeggiare alla grande il lieto evento. I fiori d’arancio sono stati una meraviglia per gli occhi di tutte le persone, che hanno gradito non poco le immagini diffuse sui social. Parliamo di Iman di Giordania, che si è unita in matrimonio con il suo compagno, anche lui noto nella sua nazione di origine. Presenti alla suggestiva cerimonia i parenti nonché gli amici, che hanno partecipato ad un evento che resterà nella storia. Iman di Giordania era bellissima al suo matrimonio, infatti ha indossato una tiara di diamanti regalato dal genitore. Davvero da far brillare gli occhi ciò che è stato possibile vedere, infatti ad accompagnare la sposa è stato il fratello più grande. La location dei fiori d’arancio era ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Spettacolarilussuose per lafamosa, che ha potuto festeggiare alla grande il lieto evento. I fiori d’aranciostati una meraviglia per gli occhi di tutte le persone, che hanno gradito non poco le immagini diffuse sui social. Parliamo di Iman di Giordania, che si è unita in matrimonio con il suo compagno, anche lui noto nella sua nazione di origine. Presenti alla suggestiva cerimonia i parenti nonché gli amici, che hanno partecipato ad un evento che resterà nella storia. Iman di Giordania era bellissima al suo matrimonio, infatti ha indossato una tiara diregalato dal genitore. Davvero da far brillare gli occhi ciò che è stato possibile vedere, infatti ad accompagnare la sposa è stato il fratello più grande. La location dei fiori d’arancio era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Genomalieno : RT @Uni91070952: @VCountry3 c'è chi sostiene che sono famiglie che per nn dispedere i capitali, si sono per secoli sposati tra loro e lo sc… - dominiquezero0 : RT @Uni91070952: @VCountry3 c'è chi sostiene che sono famiglie che per nn dispedere i capitali, si sono per secoli sposati tra loro e lo sc… - sarabrgrx : [ennesimo tweet su amici sposati e con figli mentre io....sono io] - MarcoTortori : RT @Uni91070952: @VCountry3 c'è chi sostiene che sono famiglie che per nn dispedere i capitali, si sono per secoli sposati tra loro e lo sc… - nuvolar97330681 : RT @Uni91070952: @VCountry3 c'è chi sostiene che sono famiglie che per nn dispedere i capitali, si sono per secoli sposati tra loro e lo sc… -