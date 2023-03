Si paga gli studi spacciando cocaina da 400 euro al grammo: arrestato 27enne al Pigneto (Di lunedì 13 marzo 2023) Giovane pusher è stato arrestato al Pigneto perché trovato in possesso di droga, ma non di stupefacente qualunque, bensì della cosidetta ‘droga dei ricchi’ – visto che il prezzo si aggira sui 400 euro a grammo -, la cocaina rosa che non è niente altro che un mix di ketamina e MDMA. Lo studente universitario è finito nel mirino degli investigatori del Commissariato San Lorenzo che dopo aver trovato il giovane in possesso di ketamina, ecstasy, cocaina e, appunto, cocaina rosa o anche 2C-B, hanno avviato indagini serrate per capire da chi era stato rifornito. Le caratteristiche della cocaina rosa La cocaina rosa è una sostanza molto ricercata, per quanto non sia facile da reperire, non solo a Roma, ma in tutt’Italia, proprio a causa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Giovane pusher è statoalperché trovato in possesso di droga, ma non di stupefacente qualunque, bensì della cosidetta ‘droga dei ricchi’ – visto che il prezzo si aggira sui 400-, larosa che non è niente altro che un mix di ketamina e MDMA. Lo studente universitario è finito nel mirino degli investigatori del Commissariato San Lorenzo che dopo aver trovato il giovane in possesso di ketamina, ecstasy,e, appunto,rosa o anche 2C-B, hanno avviato indagini serrate per capire da chi era stato rifornito. Le caratteristiche dellarosa Larosa è una sostanza molto ricercata, per quanto non sia facile da reperire, non solo a Roma, ma in tutt’Italia, proprio a causa ...

