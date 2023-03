Si opera per un tumore, la Ternana Women le allunga il contratto (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - Si opera per un tumore al naso e la Ternana le allunga il contratto di un anno, per tutta la stagione 2023-2024: è accaduto a Deborah Salvatori Rinaldi, 31enne attaccante abruzzese del club umbro, con trascorsi al Milan e alla Fiorentina. Il primo marzo Deborah si è sottoposta a un intervento di svuotamento dei seni paranasali monolaterale dopo la scoperta di un addensamento di origine tumorale. L'operazione all'Ospedale Sant'Anna di Como si è svolta senza complicazioni ma la giocatrice ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo e delle terapie specifiche per tornare disponibile nella prossima stagione agonistica. A confortarla nel percorso di recupero è arrivato l'annuncio della Ternana Calcio che le ha allungato il ... Leggi su agi (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - Siper unal naso e laleildi un anno, per tutta la stagione 2023-2024: è accaduto a Deborah Salvatori Rinaldi, 31enne attaccante abruzzese del club umbro, con trascorsi al Milan e alla Fiorentina. Il primo marzo Deborah si è sottoposta a un intervento di svuotamento dei seni paranasali monolaterale dopo la scoperta di un addensamento di origine tumorale. L'zione all'Ospedale Sant'Anna di Como si è svolta senza complicazioni ma la giocatrice ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo e delle terapie specifiche per tornare disponibile nella prossima stagione agonistica. A confortarla nel percorso di recupero è arrivato l'annuncio dellaCalcio che le hato il ...

