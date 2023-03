Si chiama Sindrome di Cassandra e si verifica quando le donne si trovano in situazioni svantaggiose ma accettate socialmente

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 marzo 2023) Invadere il proprio posto sui mezzi pubblici, interrompere e prevaricare durante una discussione, spiegare con tono paternalistico un concetto già noto e conosciuto, avere meno credibilità professionale. Lein cui lesono o sono portate quotidianamente a sottovalutarsi e che aumentano la disuguaglianza femminile sono molte, e possono anche accadere in ambienti famigliari, come la casa o l’ufficio. Spesso sono atteggiamenti talmente tanto inconsci e ai quali si è abituati, che anche lestesse li hanno interiorizzati e non li considerano negativamente. Ma ci sono e non sempre la donna sa come reagire. Sidi“. ...