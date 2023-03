Shiffrin, vincere tutto non basta: ecco la nuova allenatrice (Di lunedì 13 marzo 2023) Mikaela Shiffrin compie 28 anni e si regala un nuovo coach, anzi, una nuova coach per proseguire la straordinaria carriera. La scelta della vincitrice di 5 Coppe del Mondo assolute e 17 medaglie tra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Mikaelacompie 28 anni e si regala un nuovo coach, anzi, unacoach per proseguire la straordinaria carriera. La scelta della vincitrice di 5 Coppe del Mondo assolute e 17 medaglie tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorenzo56556 : Fede Brignone è la certezza dello sci italiano. La sua più grande sfortuna? Gareggiare nelle specialità della Shiff… - RSIsport : ?? Lara Gut-Behrami subito out nel gigante di Are. In testa nella prima manche c'è Mikaela Shiffrin che in un sol c… - RSIsport : ??Shiffrin ha conquistato la 5a Coppa del Mondo della sua carriera, mentre a Goggia, seconda oggi a Kvitfjell, è and… - ALIYAMUSTAQUENA : Ma oggi la Shiffrin può vincere la generale o no? -