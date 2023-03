Shazam! Furia degli Dei | il ritardo di The Flash ha creato uno spoiler nel film

(Di lunedì 13 marzo 2023) I vari ritardi che hanno caratterizzato l'uscita di Thehanno influito negativamente suDei, al punto di anticipare un dettaglio del. David F. Sandberg, il regista diDei, ha rivelato che l'uscita posticipata di Theinfluirà negativamente su un dettaglio presente nel. A quanto pare una spiegazione all'interno della storia dovrebbe essere presente nell'altra pellicola, che adesso uscirà dopo Shazam e non più prima. Durante una recente intervista con Gizmodo, il regista diDei (che al momento sta raccogliendo discrete reazioni prima dell'uscita italiana) ha svelato che il ...

Shazam! 2: uno spot spoilera un cammeo, la reazione del regista BadTaste.it Cinema

