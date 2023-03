Shakira sulla canzone contro Piqué | “Dopo la separazione ho dovuto sopportare tante atrocità”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon,ha rotto il silenziosuacon Gerard. La pop star ha parlato per la prima volta in un’intervista televisiva del turbinio di emozioni vissute da quanto il suo matrimonio è finito, rivelando che in questi ultimi mesi la vita “È stata dura”. Mesi passati anche sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, complice la revenge-song Bzrp Music Sessions, Vol. 53, nel cui testoha riversato la rabbia e il dolore per la fine della sua relazione, riuscendo a incanalare tutte le sue emozioni “In un modo sano”, come ha ammesso lei stessa. La musica come una sorta di terapia quindi, nel periodo cheha definito come “L’ora più buia della mia vita”. Ma anche un modo con cui ha sentito vicine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @fanpage: Shakira torna a parlare di Piqué e dedica la canzona con BRZP a tutte le donne che hanno subito ciò che ha subito lei https://… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Shakira torna a parlare di Piqué e dedica la canzona con BRZP a tutte le donne che hanno subito ciò che ha subito lei https://… - fanpage : Shakira torna a parlare di Piqué e dedica la canzona con BRZP a tutte le donne che hanno subito ciò che ha subito l… - infoitcultura : Shakira torna sulla separazione con Piqué: «É diventato un inno per molte donne» - infoitcultura : Shakira sulla canzone con BRZP: “Per le donne che hanno sopportato le stron*ate che ho sopportato io” -

Le parole dicanzone contro il suo ex, Gerald Piqué: "È stato un modo salutare per incanalare le mie emozioni" Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, la popstarha parlato della canzone ...'Posso comprarmi dei fiori, scrivere il mio nomesabbia, parlare con me stessa per ore, dire cose che non capisci, posso ballare da sola, e ...volte la travolgente canzone della sensuale...Nessun commentovicenda né da parte die Bizarrap, né da parte di Spotify. Tuttavia dai social emerge una possibile risoluzione al quesito. Non è la prima volta che un brano ...

Shakira sulla canzone con BRZP: Per le donne che hanno ... Music Fanpage

Le parole di Shakira sulla canzone contro il suo ex, Gerald Piqué: «È stato un modo salutare per incanalare le mie emozioni» Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, la popstar Shakira ha parlato ...Le parole di Shakira sulla canzone contro il suo ex, Gerald Piqué: «È stato un modo salutare per incanalare le mie emozioni» Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, la popstar Shakira ha parlato ...