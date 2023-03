Settore giovanile e femminile: i risultati della settimana (Di lunedì 13 marzo 2023) Campionato Primavera 20ª giornata Palermo – Fermana 3-1 Campionato U.17 Nazionale 22ª giornata Ascoli – Palermo 1-2 Campionato U.16 Nazionale 15ª giornata Palermo – Roma 0-4 Campionato U.15 Nazionale 15ª giornata Palermo – Roma 0-0 Campionato U.15 Regionale 27ª giornata Palermo – Conca d’Oro Monreale 15-0 Campionato U.14 Regionale 16ª giornata Palermo – Soccer Tirreno 4-1 Campionato di Serie C femminile 20ª giornata Palermo – Cantera Adriatica Pescara (non disputata per mancata presentazione degli avversari) Campionato di Eccellenza femminile 9ª giornata JSL Brolo – Palermo 4-1 Campionato U.17 Nazionale femminile 1ª giornata (recupero) Lazio Women – Palermo 5-3 Campionato U.15 Nazionale femminile 5ª giornata Bari – Palermo 2-1 Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Campionato Primavera 20ª giornata Palermo – Fermana 3-1 Campionato U.17 Nazionale 22ª giornata Ascoli – Palermo 1-2 Campionato U.16 Nazionale 15ª giornata Palermo – Roma 0-4 Campionato U.15 Nazionale 15ª giornata Palermo – Roma 0-0 Campionato U.15 Regionale 27ª giornata Palermo – Conca d’Oro Monreale 15-0 Campionato U.14 Regionale 16ª giornata Palermo – Soccer Tirreno 4-1 Campionato di Serie C20ª giornata Palermo – Cantera Adriatica Pescara (non disputata per mancata presentazione degli avversari) Campionato di Eccellenza9ª giornata JSL Brolo – Palermo 4-1 Campionato U.17 Nazionale1ª giornata (recupero) Lazio Women – Palermo 5-3 Campionato U.15 Nazionale5ª giornata Bari – Palermo 2-1 Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal ...

