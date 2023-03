Settimana mondiale del glaucoma: dati e prevenzione della malattia (Di lunedì 13 marzo 2023) Il glaucoma è la seconda causa di cecità al mondo, stando al “World Report on Vision” 2019 dell’Organizzazione mondiale della Sanità sono circa 64 milioni le persone nel mondo affette da questa condizione e 7 milioni di queste hanno manifestato perdita della vista o cecità. Il periodo tra il 12 e il 18 marzo è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilè la seconda causa di cecità al mondo, stando al “World Report on Vision” 2019 dell’OrganizzazioneSanità sono circa 64 milioni le persone nel mondo affette da questa condizione e 7 milioni di queste hanno manifestato perditavista o cecità. Il periodo tra il 12 e il 18 marzo è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cucinotta85 : Dal 12 al 18 è la Settimana Mondiale del glaucoma. Il glaucoma è una malattia dell’occhio, la quale non dà sintomi… - AlmaGrandin : Settimana mondiale del #glaucoma. Prevenzione e nuove terapie per una malattia silenziosa che porta a cecità.… - SIENANEWS : Il presidente dell'Unione italiana ciechi ed ipovedenti di Siena: 'Il glaucoma è una patologia subdola perché fino… - tecnomedics : Settimana Mondiale del Glaucoma: i risultati della campagna di prevenzione “VISTA IN SALUTE” - mediterraneotv : SETTIMANA MONDIALE #GLAUCOMA: 'VIVI SENZA MACCHIA' - -