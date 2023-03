Serie B, Reggina: il ds Taibi rinnova fino al 2025 (Di lunedì 13 marzo 2023) La Reggina e Massimo Taibi saranno insieme almeno per altre per due stagioni. Il club calabrese, infatti, ha ufficializzato il rinnovo del direttore sportivo fino al 30 giugno 2025. L’ex portiere, palermitano classe 1970, è nella dirigente della società dal maggio 2018, mentre da giocatore ha vestito la maglia amaranto dal gennaio del 2000 al giugno del 2001. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Lae Massimosaranno insieme almeno per altre per due stagioni. Il club calabrese, infatti, ha ufficializzato il rinnovo del direttore sportivoal 30 giugno. L’ex portiere, palermitano classe 1970, è nella dirigente della società dal maggio 2018, mentre da giocatore ha vestito la maglia amaranto dal gennaio del 2000 al giugno del 2001. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Reggina #SerieB Il ds Taibi rinnova fino al 2025 - psb_original : UFFICIALE - Reggina, rinnovo per Taibi: il comunicato #SerieB - psb_original : UFFICIALE - Reggina, rinnovo per Taibi: il comunicato #SerieB - TUTTOB1 : Calzone (CorSport): 'In Serie B occhio al caso Reggina' - psb_original : Quando si recupererà Perugia-Reggina? Emerge una prima ipotesi #SerieB -