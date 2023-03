Serie B | Perugia-Reggina si recupera il prossimo 5 aprile

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’ultimo turno diB non si è svolto in maniera completa. Fra le varie partite della secondanazionale, non è stata disputata la sfida traa causa del terremoto che ha interessato la zona di Umbertide solo tre giorni fa e che ha spinto al rinvio della partita. Il Comune aveva infatti spiegato in una nota che esisteva il bisogno necessario di verificare lo stato dello stadio Renato Curi. L’impianto rimarrà chiuso fino allunedì 20 marzo per verificare eventuali distacchi del copriferro dei gradoni della curva sud ospiti, un’ordinanza preventiva anche perché le scosse nel territorio umbro non sono ancora terminate. La LegaB ha annunciato la data in cui verràta la sfida trae ...

Come da comunicato ufficiale, apparso sul sito ufficiale del club amaranto, sarà recuperata mercoledì 5 aprile alle 20.15 Perugia-Reggina, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B che era inizialmente programmata per l'undici marzo scorso al Renato Curi, ma rinviata a causa delle scosse sismiche.

Serie B, Perugia-Reggina si gioca il 5 aprile. Perugia-Frosinone viene quindi anticipata al 1° TUTTO mercato WEB

