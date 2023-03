Serie A in TV, mossa della Lega per la prossima stagione: può cambiare tutto! (Di lunedì 13 marzo 2023) Serie A IN TV – Dove sarà visibile il prossimo anno la Serie A in TV? Nelle prossime settimane sono attese novità a tal proposito, con i tifosi di tutta Italia che fremono per sapere se ci sono cambiamenti in vista della stagione 2023-2024. L’edizione odierna de La Stampa rivela quello che può essere uno scossone rivoluzionario a tal proposito. mossa, quella della Lega di Serie A, che sarà discussa già nelle prossime ore. L’idea allo studio della Lega Secondo il quotidiano, l’idea della Lega di Serie A è quella di utilizzare i soldi derivanti dalle proposte dei vari istituti di credito per acquistare Sky Italia dal colosso statunitense Comcast. L’operazione ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 marzo 2023)A IN TV – Dove sarà visibile il prossimo anno laA in TV? Nelle prossime settimane sono attese novità a tal proposito, con i tifosi di tutta Italia che fremono per sapere se ci sono cambiamenti in vista2023-2024. L’edizione odierna de La Stampa rivela quello che può essere uno scossone rivoluzionario a tal proposito., quelladiA, che sarà discussa già nelle prossime ore. L’idea allo studioSecondo il quotidiano, l’ideadiA è quella di utilizzare i soldi derivanti dalle proposte dei vari istituti di credito per acquistare Sky Italia dal colosso statunitense Comcast. L’operazione ...

