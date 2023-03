Serie A | il Milan sbatte sulla Salernitana e su Ochoa | è 1-1 a San Siro | fallito l’aggancio al secondo posto

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ilfalliscealoccupato dai cugini dell’Inter. I rossoneri vengono fermati sull’1-1 a Sanda unacompatta e gagliarda al termine di una sfida parecchio intensa; squadra di Stefano Pioli che dunque sale al quartoda sola con 48 punti, mentre i granata di Paulo Sousa si portano a casa un punto d’oro in ottica salvezza. Entrambe le squadre optano per il 3-4-2-1. Una sorpresa in casa, con Pioli che dà respiro a Sandro Tonali scegliendo Krunic al fianco di Bennacer, mentre Saelemaekers la spunta su Calabria. Lasceglie invece Dia con Candreva e Kastanos alle sue spalle, in panchina Piatek. I primi minuti vedono i rossoneri provare a prendere il possesso della gara, ma i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #MilanSalernitana Per la PRIMA volta nella sua storia, il #Milan gioca una partita di Serie A senza nemmeno un italiano titolare. - OptaPaolo : 0 - Il Milan non schiera giocatori italiani nella formazione titolare di una partita di Serie A per la prima volta… - Gazzetta_it : Milan senza italiani in campo dal 1', è la prima volta nella storia della Serie A - napolimagazine : SERIE A - La classifica dopo la 26esima giornata: Milan quarto a -20 dal Napoli - apetrazzuolo : SERIE A - La classifica dopo la 26esima giornata: Milan quarto a -20 dal Napoli -

Il Milan tornerà in campo sabato 18 marzo alle 20.45 alla Dacia Arena contro l'Udinese nell'anticipo del sabato sera della 27ma giornata di Serie A. Poi due settimane di sosta per gli impegni delle...

Nel match della 26esima giornata della Serie A 2022-2023, Milan e Salernitana pareggiano 1-1. Nonostante le numerose occasioni per entrambe le squadre, il verdetto finale porta i campioni d’Italia al ...Dopo le gioie della Champions le frustrazioni del campionato. Il Milan non riesce a superare la Salernitana dopo essere andato in vantaggio allo scadere del primo tempo, anche a causa di una decisione ...