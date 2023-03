Serie A, Galliani: “Cambierei regola del fuorigioco. Deve esserci luce tra difensore e attaccante” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Cambierei la regola, definendo fuorigioco quando c’è luce tra il difensore e l’attaccante. Così come metterei il tempo effettivo, con due tempi da 30 minuti. Ma sono solo mie idee, per ora il VAR è questo e non lo contesto. Anche se è la seconda volta che per mezzo tallone ci annullano un gol”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, sugli episodi inerenti alla sfida con il Verona. “Il rinnovo di Palladino? State sereni…”, ha spiegato il dirigente uscendo dall’assemblea di Lega Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) “la, definendoquando c’ètra ile l’. Così come metterei il tempo effettivo, con due tempi da 30 minuti. Ma sono solo mie idee, per ora il VAR è questo e non lo contesto. Anche se è la seconda volta che per mezzo tallone ci annullano un gol”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Monza Adriano, sugli episodi inerenti alla sfida con il Verona. “Il rinnovo di Palladino? State sereni…”, ha spiegato il dirigente uscendo dall’assemblea di LegaA. SportFace.

