Serie A 2022 2023 | le classifiche a confronto dopo 26 giornate |  il Milan farà meno punti dello scorso anno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2 Risultato finale ? #Bremer 11’ ? #Rabiot 26’ ? #Augello 31’ ? #Djuricic 32’ ? #Rabiot 64’ ?… - gippu1 : #NapoliLazio Le squadre di Serie A che nell'era dei tre punti hanno totalizzato 12 punti su 12 contro le due romane… - Eurosport_IT : Ochoa nega il gol vittoria alla squadra di Pioli, Milan al quarto posto, a +1 sulla Roma. #MilanSalernitana - peppesz : RT @SkySport: MILAN-SALERNITANA 1-1 Risultato finale ? ? #Giroud 45’+1 ? #Dia 61’ ? ? - DiMarzio : #Fantacalcio | Tutti i voti della 26ª giornata di #SerieA?? -

Il match valido per la 26ª giornata di/2023 tra Milan e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Milan e Salernitana si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di ...Crotone e Catanzaro frenano sul pareggio nello scontro direttore valevole per la 31esima giornata di/23. Si mantiene il distacco verso la vetta della classifica, termina 1 - 1 all'Ezio Scida. Equilibrio e intensità nella prima frazione di gioco tra le due formazioni, entrambe all'...Caso di moviola al 70 di Milan - Salernitana, match della ventisettesima giornata di/2023. Al centro del focus dell'arbitro c'è un duello in area tra Bradaric e Bennacer. L'arbitro La Penna ha inizialmente concesso il calcio di rigore, ma è tornato sui suoi passi dopo l'...

Le pagelle e highlights di Roma – Sassuolo, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023: Laurienté è il migliore del match ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Kumbulla 3.5, Smalling 5.5 ...Si è completata nel weekend la ventiquattresima giornata della Serie A1 di basket 2022-2023, penultimo turno prima del termine della regular season. Come spesso capita, le nostre portacolori hanno ben ...