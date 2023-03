Sergio Ramelli e l’intolleranza dei “rossi”: Elly Schlein & C. hanno un vuoto di memoria (Di lunedì 13 marzo 2023) Bisognerebbe un giorno raccontarla la storia degli Anni Settanta. Non era ancora nata, allora, Elly Schlein, ma avrà avuto modo di studiare per poter ricordare. Ma se il racconto è dolore, dice Eschilo, anche il silenzio lo è. Ieri, in pieno e attivo periodo di neo antifascismo, è stato di fatto impedito alla sottosegretaria Frassinetti di ricordare Sergio Ramelli. Che fu ucciso, onorevole Schlein, per un tema. Sì, proprio per un tema scolastico In cui, pensando di vivere in un paese libero, enunciava le sue simpatie di destra e criticava non Pertini o Lama ma le Brigate Rosse. Sergio Ramelli e tutti quei ragazzi che persero la vita Elencare come i grani di un rosario le vittime di quella stagione sarebbe inutile. I fratelli Mattei, Angelo Mancia, Di Nella, Matankas, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023) Bisognerebbe un giorno raccontarla la storia degli Anni Settanta. Non era ancora nata, allora,, ma avrà avuto modo di studiare per poter ricordare. Ma se il racconto è dolore, dice Eschilo, anche il silenzio lo è. Ieri, in pieno e attivo periodo di neo antifascismo, è stato di fatto impedito alla sottosegretaria Frassinetti di ricordare. Che fu ucciso, onorevole, per un tema. Sì, proprio per un tema scolastico In cui, pensando di vivere in un paese libero, enunciava le sue simpatie di destra e criticava non Pertini o Lama ma le Brigate Rosse.e tutti quei ragazzi che persero la vita Elencare come i grani di un rosario le vittime di quella stagione sarebbe inutile. I fratelli Mattei, Angelo Mancia, Di Nella, Matankas, ...

