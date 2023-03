Sempre più decisivo, sempre più lontano: la Juve e il paradosso Rabiot (Di lunedì 13 marzo 2023) Un paradosso chiamato Adrien Rabiot. Alla Juve da quattro stagioni, nelle precedenti tre mai aveva avuto un rendimento lontanamente simile a quello di questa in corso. Beffardamente l'ultima del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Unchiamato Adrien. Allada quattro stagioni, nelle precedenti tre mai aveva avuto un rendimento lontanamente simile a quello di questa in corso. Beffardamente l'ultima del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : È violenza filmare gli #zingari che depredano lavoratori e turisti sulle metro di #Milano. Parola di #Romano, cons… - lapoelkann_ : 12 marzo sei nato mitico Nonno . Voglio Ricordati Felice, Libero al mare con il vento in poppa sei per me la refere… - Poesiaitalia : “Non è vero che ci si abitua, si è sempre più stanchi, semplicemente.” -Charles Bukowski - Daniela63097218 : RT @c_appendino: - alzare gli stipendi - combattere la precarizzazione - ristrutturare un fisco equo - combattere l'evasione fiscale - inve… - antocheeks96 : @calciofemminil2 Raga lo prendo tutti gli anni, e le sorprese...trovo le più strane,sempre e solo io. ?? -