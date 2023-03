Semaglutide, il farmaco per il diabete usato per dimagrire e i vip con l’aspetto avvizzito. Il diabetologo: “È semplicemente una follia” (Di lunedì 13 marzo 2023) È ormai sulla bocca di tutti. Il successo anomalo del farmaco a base di Semaglutide, nato per curare il diabete di tipo 2, ma usato in modo improprio per dimagrire rapidamente, complice la pubblicità fatta da personaggi influenti come Elon Musk che ne ha vantato i poteri dimagranti a dir poco eclatanti. O del trend partito su TikTok che mostra star di Hollywood che affermano di averlo usato con successo, arrivando a perdere anche fino a 25 chili. Non per niente appaiono con quell’aspetto avvizzito tipico di chi sperimenta un forte dimagrimento repentino. È un fenomeno che in Italia ha destato preoccupazione e qualche indignazione. A partire dal presidente della Società italiana di diabetologia (Sid): “In Italia la distribuzione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) È ormai sulla bocca di tutti. Il successo anomalo dela base di, nato per curare ildi tipo 2, main modo improprio perrapidamente, complice la pubblicità fatta da personaggi influenti come Elon Musk che ne ha vantato i poteri dimagranti a dir poco eclatanti. O del trend partito su TikTok che mostra star di Hollywood che affermano di averlocon successo, arrivando a perdere anche fino a 25 chili. Non per niente appaiono con queltipico di chi sperimenta un forte dimagrimento repentino. È un fenomeno che in Italia ha destato preoccupazione e qualche indignazione. A partire dal presidente della Società italiana di diabetologia (Sid): “In Italia la distribuzione della ...

