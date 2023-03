Sei donne – Il mistero di Leila, anticipazioni dell’ultima puntata: la verità viene a galla (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo i primi due appuntamenti, Sei donne – Il mistero di Leila si appresta a chiudere martedì 14 marzo in prima serata su Rai Uno. La miniserie assisterà alla messa in onda degli episodi 5 e 6, che riveleranno cosa sia accaduto davvero a Leila: ecco le anticipazioni. Ultimo appuntamento in arrivo per Sei donne – Il mistero di Leila. La miniserie con Maya Sansa, Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico giunge al termine con i due ultimi episodi, nei quali tutti i nodi verranno al pettine. In onda a partire dalle ore 21.25 sulla rete ammiraglia, la serie ha tenuto incollati 3.254.000 telespettatori, pari al 17,42% di share, ben al di sopra dei 2.776.000 spettatori (15% di share) del primo appuntamento. Sei donne – Il mistero ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo i primi due appuntamenti, Sei– Ildisi appresta a chiudere martedì 14 marzo in prima serata su Rai Uno. La miniserie assisterà alla messa in onda degli episodi 5 e 6, che riveleranno cosa sia accaduto davvero a: ecco le. Ultimo appuntamento in arrivo per Sei– Ildi. La miniserie con Maya Sansa, Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico giunge al termine con i due ultimi episodi, nei quali tutti i nodi verranno al pettine. In onda a partire dalle ore 21.25 sulla rete ammiraglia, la serie ha tenuto incollati 3.254.000 telespettatori, pari al 17,42% di share, ben al di sopra dei 2.776.000 spettatori (15% di share) del primo appuntamento. Sei– Il...

