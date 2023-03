Sea Watch pubblica l' audio del naufragio libico | Dalla sala operativa di Roma ci hanno risposto | ciao | ciao

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 marzo 2023) La ong Seaha diffuso le registrazioni delle conversazioni delnelle acque libiche, in seguito al quale 30 persone sono morte. Dopo aver contattato Bengasi ed essersi sentita rispondere che non c'erano motovedette pronte a partire, alle quattro di pomeriggio di sabato scorso la ong ha chiamato ladiriferendo che la Libia non poteva soccorrere il gommone con 47 persone, in balia delle onde da più di 12 ore. "Chi avete intenzione di mandare?", chiede Sea. La risposta daè: "Grazie delle informazioni.