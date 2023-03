Se anche Elly, come tutti, dichiara guerra alle correnti. Il commento di Cangini (Di lunedì 13 marzo 2023) In un mondo dominato dall’incertezza, su almeno una cosa si può serenamente scommettere senza timore di smentita: che il neo segretario del Pd, chiunque esso sia, nel discorso di insediamento dichiarerà guerra alle correnti e ai loro capi. È sempre accaduto, accadrà sempre. Sono cose che si dicono ed Elly Schlein le ha dette con dovizia di aggettivi spregiativi: “cacicchi” (espressione di derivazione dalemiana) e “capibastone” (espressione di derivazione mafiosa), li ha chiamati. E non ha promesso di “eliminarli”, ma addirittura di “estirparli” (espressione di derivazione oncologica). Qualche nostalgico rimpiangerà, per la dolcezza dei toni, l’annunciata “rottamazione” renziana, essendo tutto sommato meglio essere equiparati ad una vecchia auto che ad un vecchio cancro. Ma nella sostanza cambia poco. Anzi, quel che ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 marzo 2023) In un mondo dominato dall’incertezza, su almeno una cosa si può serenamente scommettere senza timore di smentita: che il neo segretario del Pd, chiunque esso sia, nel discorso di insediamento dichiareràe ai loro capi. È sempre accaduto, accadrà sempre. Sono cose che si dicono edSchlein le ha dette con dovizia di aggettivi spregiativi: “cacicchi” (espressione di derivazione dalemiana) e “capibastone” (espressione di derivazione mafiosa), li ha chiamati. E non ha promesso di “eliminarli”, ma addirittura di “estirparli” (espressione di derivazione oncologica). Qualche nostalgico rimpiangerà, per la dolcezza dei toni, l’annunciata “rottamazione” renziana, essendo tutto sommato meglio essere equiparati ad una vecchia auto che ad un vecchio cancro. Ma nella sostanza cambia poco. Anzi, quel che ...

