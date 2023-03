Scream 6 primo al box office USA, miglior debutto per il franchise horror (Di lunedì 13 marzo 2023) L'horror Scream 6 celebra il debutto in testa al botteghino americano, diventando il miglior debutto dell'intera saga con oltre 44 milioni e supera Creed 3. debutto col botto per Scream 6. Con 44,5 milioni incassati al box office americano da 3.675 sale, e con una media per sala di 12.108 dollari, il film horror segna il miglior debutto per il franchise. Secondo i dati diffusi da Comscore, Scream 6 ha superato perfino Scream 3, precedente miglior incasso nel 2000. Il tutto a fronte di un budget di 35 milioni. Come svela la recensione di Scream 6, il nuovo capitolo resta fedele all'originale pur spostando l'ambientazione ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) L'6 celebra ilin testa al botteghino americano, diventando ildell'intera saga con oltre 44 milioni e supera Creed 3.col botto per6. Con 44,5 milioni incassati al boxamericano da 3.675 sale, e con una media per sala di 12.108 dollari, il filmsegna ilper il. Secondo i dati diffusi da Comscore,6 ha superato perfino3, precedenteincasso nel 2000. Il tutto a fronte di un budget di 35 milioni. Come svela la recensione di6, il nuovo capitolo resta fedele all'originale pur spostando l'ambientazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frootdjo : e comunque io amo scream li so tutti a memoria ma dal 4 in poi davvero più che satira è diventata parodia o peggio… - kisstherats : scream source e mette al primo posto scream vi ASSURDO SE ME LO CHIEDETE - carlhoe_ : Fine primo temo Scream 6 esco pazza - gabxrouge : il mio primo scream visto al cinema ed è un capolavoro sì - Leonard13730549 : @JMCLuigi Vabbè ma tra il primo halloween e il primo scream c è un abisso, io con gli scream mi son fermato al seco… -