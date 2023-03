Scopri il totale della spesa: ecco tutti i soldi utilizzati (Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA – È il momento cruciale della stagione e Maurizio Sarri deve chiedersi quali carte giocare: la stanchezza fisica e mentale si è fatta sentire ed è arrivato l’ennesimo infortunio di Immobile, giocatore su cui c’era troppa dipendenza. Adesso è necessario far riposare i big e concedere spazio ad altri elementi. La rosa della Lazio, infatti, ha molte risorse che non sono ancora state sfruttate a sufficienza. Durante la stagione si è notato un eccessivo ricorso sempre agli stessi giocatori, nonostante le nuove acquisizioni costate parecchio non abbiano dato i frutti sperati. In vista del match di Conference, quindi, Sarri potrebbe affidarsi ai meno esperti come Maximiano, portiere pagato ben 7 milioni di euro più 3 di bonus che però ha giocato pochissimo (forse solo in Coppa della lega). Allo stesso modo, Mario Gila (6 milioni di Euro ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA – È il momento crucialestagione e Maurizio Sarri deve chiedersi quali carte giocare: la stanchezza fisica e mentale si è fatta sentire ed è arrivato l’ennesimo infortunio di Immobile, giocatore su cui c’era troppa dipendenza. Adesso è necessario far riposare i big e concedere spazio ad altri elementi. La rosaLazio, infatti, ha molte risorse che non sono ancora state sfruttate a sufficienza. Durante la stagione si è notato un eccessivo ricorso sempre agli stessi giocatori, nonostante le nuove acquisizioni costate parecchio non abbiano dato i frutti sperati. In vista del match di Conference, quindi, Sarri potrebbe affidarsi ai meno esperti come Maximiano, portiere pagato ben 7 milioni di euro più 3 di bonus che però ha giocato pochissimo (forse solo in Coppalega). Allo stesso modo, Mario Gila (6 milioni di Euro ...

