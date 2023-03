Scoperta società finti badanti,347 assunti ma solo 58 attivi (Di lunedì 13 marzo 2023) Avrebbe fornito documentazione falsa per ottenere il permesso di soggiorno chiedendo in cambio compensi che andavano dai 50 ai 4mila euro a seconda del 'servizio' offerto: falsa busta paga, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Avrebbe fornito documentazione falsa per ottenere il permesso di soggiorno chiedendo in cambio compensi che andavano dai 50 ai 4mila euro a seconda del 'servizio' offerto: falsa busta paga, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaToscana : Scoperta società finti badanti,347 assunti ma solo 58 attivi. Nel Senese: falsi documenti ai fini del permesso di s… - UeT1982 : Le #FiammeGialle hanno accertato che l’azienda ha evaso al fisco 19 milioni di euro nel periodo compreso tra il 201… - juumped9 : Mi sa che quel reietto Pogba non ha un cazzo ma semplicemente pippa come un dannato che l'ha scoperta l'altro ieri,… - nasi_maurizio : RT @AmbCina: Finalmente anche l' ???? è tra i Paesi in cui riprendono i Group tours per i turisti ????! Dal 15/03 agenzie di viaggio e società… - rickybization : @duralexsedlex65 @Paladino70 @FIGC Non propriamente, ci siamo trovati di fronte dei farabutti professionisti con am… -

Terremoti: un nuovo metodo aiuta a stimare i danni agli edifici ... che avventura Dalla scoperta di aspettare un figlio ai tanti modi di essere famiglia ACQUISTA L'... mettendo a rischio la società ACQUISTA Un fascio di rette parallele In edicola con 'Le Scienze' di ... Le valanghe neurali e l'epilessia: una pista per la diagnosi ... che avventura Dalla scoperta di aspettare un figlio ai tanti modi di essere famiglia ACQUISTA L'... mettendo a rischio la società ACQUISTA Un fascio di rette parallele In edicola con 'Le Scienze' di ... JWST cattura le galassie che hanno reionizzato l'universo ... che avventura Dalla scoperta di aspettare un figlio ai tanti modi di essere famiglia ACQUISTA L'... mettendo a rischio la società ACQUISTA Un fascio di rette parallele In edicola con 'Le Scienze' di ... ... che avventura Dalladi aspettare un figlio ai tanti modi di essere famiglia ACQUISTA L'... mettendo a rischio laACQUISTA Un fascio di rette parallele In edicola con 'Le Scienze' di ...... che avventura Dalladi aspettare un figlio ai tanti modi di essere famiglia ACQUISTA L'... mettendo a rischio laACQUISTA Un fascio di rette parallele In edicola con 'Le Scienze' di ...... che avventura Dalladi aspettare un figlio ai tanti modi di essere famiglia ACQUISTA L'... mettendo a rischio laACQUISTA Un fascio di rette parallele In edicola con 'Le Scienze' di ... Scoperta società finti badanti,347 assunti ma solo 58 attivi - Cronaca Agenzia ANSA