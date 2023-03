Scontro al Senato sui figli delle coppie gay, le Famiglie arcobaleno: "L'Italia vota contro l'Europa" (Di lunedì 13 marzo 2023) Voto in commissione sul certificati di filiazione Ue che equipara i diritti dei bambini, comunque concepiti. Pronto il documento di Fdi per bocciare la risoluzione col pretesto della maternità surrogata. Alessia Crocini: "Una vergogna, una scelta contro i nostri figli" Leggi su repubblica (Di lunedì 13 marzo 2023) Voto in commissione sul certificati di filiazione Ue che equipara i diritti dei bambini, comunque concepiti. Pronto il documento di Fdi per bocciare la risoluzione col pretesto della maternità surrogata. Alessia Crocini: "Una vergogna, una sceltai nostri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Scontro al Senato sui figli delle coppie gay, le Famiglie arcobaleno: 'L'Italia vota contro l'Europa' [di Maria Nov… - fabrilapa : Riconoscimento dei figli di coppie gay in Ue, al Senato si profila lo scontro - Newsinunclick : Essere figlio con tutti i diritti conseguenti, in tutti gli Stati dell'Unione europea, senza distinzioni tra chi l'… - Piccole_Note : E avrebbe usato tale “leva” per “distogliere l’attenzione dal laboratorio cinese #Wuhan, dove si svolgevano ricerch… - WForzaItalia : RT @LiciaRonzulli: Piangiamo la morte di due piloti dell’Aeronautica militare, precipitati oggi, dopo lo scontro dei loro due velivoli ultr… -