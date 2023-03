Sci | finali Cdm | Gauche la più veloce nelle prima prova della discesa di Soldeu e Goggia 10 a

(Di lunedì 13 marzo 2023), 13 mar. - (Adnkronos) - La francese Laurasi impone nellacronometratafemminile dicon il tempo di 1'32?33 e precede Nina Ortlieb per 39 centesimi e Corinne Suter per 58.di 'assaggio' per le azzurre, la migliore delle quali è Sofia, decima a 1?88 dalla, seguita da Federica Brignone a 1?91. Al tredicesimo posto si piazza Elena Curtoni con un ritardo di 1?98 dalla leader, mentre 17/a Nicol Delago con uno svantaggio di 2?24. Al 19° posto si inserisce Laura Pirovano a 2?74 dalla, mentre è 25/a Marta Bassino, che chiude con 3?40 di ritardo. La graduatoria di Coppa è piuttosto consolidata congià vincitrice ...

