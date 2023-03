Sci | finali Cdm | Casse 2° dietro a Schwarz nella prima prova della discesa di Soldeu

(Di lunedì 13 marzo 2023), 13 mar. - (Adnkronos) -di alto livello per l'austriaco Marconel primo giorno delledi, in Andorra. Le discese andranno in scena mercoledì, precedute da due prove per permettere agli atleti di prendere confidenza con il tracciato.ha chiuso oggi con il tempo di 1'29?34, precedendo di soli 7 centesimi un Mattiain buona condizione di forma. Terzo tempo per il tedesco Andreas Sander a 31 centesimi, quindi Vincent Kriechmayr con 32 di ritardo e Dominik Paris con 45. Naturalmente i tempi delle prove vanno sempre presi con le pinze, però i due top azzurri sono apparsi a proprio agio sul minuto e mezzo del tracciato andorrano. Un po' più inFlorian Schieder, 18° con 1?12 di svantaggio da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Sci alpino, finali #Soldeu: #Schwarz il più veloce nella prima prova cronometrata, #Casse 2° - AngoloNews2018 : Calendario Coppa del Mondo 2023 di sci alpino maschile e femminile, finali di Soldeu - luciaguglielmi : Calendario Coppa del Mondo 2023 di sci alpino maschile e femminile, finali di Soldeu - filadelfo72 : Calendario Coppa del Mondo 2023 di sci alpino maschile e femminile, finali di Soldeu - RisparmioG : Calendario Coppa del Mondo 2023 di sci alpino maschile e femminile, finali di Soldeu -

L'austriaco precede l'azzurro nel test in discesa, quinti crono per Paris SOLDEU (ANDORRA) - Prova di alto livello per l'austriaco Marco Schwarz nel primo giorno delledi Soldeu, in Andorra. Le discese andranno in scena mercoledì, precedute da due prove per permettere agli atleti di prendere confidenza con il tracciato. Schwarz ha chiuso oggi con il tempo di ...Comincia con un paio d'ore di ritardo il programma delledi Soldeu, necessarie per sistemare la pista. Questa mattina, attorno alle 7, gli organizzatori hanno dato uno stop alla salita degli atleti, per prendersi il tempo necessario per mettere il ...Certo poi parleranno i numeriperché a quelli che abbiamo manca solo lo sprint finale. Contiamo di proseguire su questa linea". Due settimane alla chiusura e ancora tanti eventi in calendario, ...

Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Soldeu 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

L'austriaco precede l'azzurro nel test in discesa, quinti crono per Paris SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) - Prova di alto livello per l'austriaco Marco Schwarz nel primo giorno delle Finali di Soldeu, in ...Missione compiuta per Elisa Platino nello slalom gigante che ha dato il via alle Finali di Coppa Europa di sci alpino 2022-2023, ospitate dall’impianto norvegese di Narvik. L’obiettivo per ...