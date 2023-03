Sci, ecco le finali di Soldeu: calendario e orari tv. Chi sono gli italiani qualificati - Sport - Altri Sport (Di lunedì 13 marzo 2023) Parte mercoledì 15 l'atto conclusivo della Coppa del mondo con le due discese libere: cinque giorni di gare fino alla chiusura di domenica. Due i trofei di specialità da ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Parte mercoledì 15 l'atto conclusivo della Coppa del mondo con le due discese libere: cinque giorni di gare fino alla chiusura di domenica. Due i trofei di specialità da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sberl1983 : arrivo lungo, oggi giornata dedicata alla famiglia a Leolandia...ma porca miseria, lei ha fatto 87. 87! storia pura… - micittastato : 11 marzo 2021. Viene bocciato il progetto che poteva portare lo sci a Milano Ecco come poteva essere e quale spira… - LuciaLolli : RT @BarbaraCecioni: climatici non esistano e impiega soldi nostri per progetti che definire 'discutibili' è poco. Mentre i costi per produr… - Quotidianinet : Gli appassionati di sci ringrazieranno: ecco i metodi per conservare i capi da neve alla perfezione - Pri_sci_la_G : RT @GiorgiaMeloni: Il decreto legge approvato in Consiglio dei ministri ribadisce la nostra determinazione nello sconfiggere i trafficanti… -