(Di lunedì 13 marzo 2023) Insolita collocazione alper una gara di Coppa del Mondo di sci di, ma tant’è: aaccade anche questo, in un giorno che normalmente non viene utilizzato se non in casi particolari (leggere alle voci Mondiali e Tour de Ski). Non ci si trova lontani da Oslo, ed è anche per questo che la Norvegia vuole fare bella figura. Anche troppo bella, visto come sono stati chiamati in 24, equamente divisi tra uomini e donne in questaa tecnica classica che ha il suo solito e naturale favorito in Johannes Hoesflot, ormai avviato verso la conquista di una Sfera di Cristallo che ha dimostrato di meritare anche con il quantomeno discutibile nuovo sistema di punteggio. Per lui anche un senso di rivincita, dal momento che il Covid-19 lo fermò lo scorso anno, impedendogli di trovarsi con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #Sci di fondo: a Drammen la sprint del martedì senza Karlsson e con il duo #Pellegrino-#Klaebo - - Campioni_cn : Sci di fondo, Coppa Italia Rode: doppietta cuneese nell'inseguimento skating - lavocedialba : Sci di fondo, Coppa Italia Rode: doppietta cuneese nell'inseguimento skating - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Karlsson pronta al rientro: a Drammen dovrebbe esserci - FondoItalia : Sci di Fondo - Karlsson pronta al rientro: a Drammen dovrebbe esserci -

Spettacoli naturali incomparabili, borghi incantevoli, benessere a 360 gradi, escursioni meravigliose per famiglie e per trekker esperti,alpino,di, slittino, snowboard, ciclismo, mountain bike, eventi culturali, manifestazioni sportive internazionali, cucina prelibata, ospitalità squisita… insomma, in due parole: Val Gardena .Un cielo leggermente velato e neve primaverile hanno fatto da cornice alla seconda e ultima giornata di gara a Falcade (Belluno). Dopo l'individuale in tecnica classica, oggi i fondisti si sono ...Mentre la stessa zona di Arpy, in inverno, è perfetta per dedicarsi allodinei suoi oltre 14 chilometri di piste e alle tante escursioni con scarponcini e racchette da neve che si possono ...

Insolita collocazione al martedì per una gara di Coppa del Mondo di sci di fondo, ma tant’è: a Drammen accade anche questo, in un giorno che normalmente non viene utilizzato se non in casi particolari ...Nel 2023 aumentano gli italiani che mettono gli sci ai piedi, aumenta anche il fatturato delle località sciistiche, ma aumentano anche il numero di lettori di ...