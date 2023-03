Sci alpino | Sofia Goggia decima nella prima prova della discesa di Soldeu | chiude al comando Laura Gauche

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ha ufficialmente preso il via l’ultima settimana di gareCoppa del Mondo di sci2023. A, nel Principato di Andorra, infatti, siamo attesi dal gran finalestagione e il programma ha preso il viagiornata odierna con lafemminile. Sulla pista denominata “Aliga” le specialistevelocità hanno iniziato a prendere confidenza con il pendio e con la neve. La migliore prestazione l’ha fissata la francesecon il tempo di 1:32.33 distanziando di 39 centesimi l’austriaca Nina Ortlieb e di 58 la svizzera Corinne Suter. Quarta posizione per la slovena Ilka Stuhec a 76 centesimi, quinta per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : E CHI SE LA DIMENTICA? ???? Emozioni tutte da rivivere quelle che ci ha donato Federica Brignone venerdì ad Åre nell… - Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Finali Cdm. Schwarz più veloce in 1^ prova Soldeu, Casse 2° - sportface2016 : Sci alpino, finali #Soldeu: #Schwarz il più veloce nella prima prova cronometrata, #Casse 2° - Campioni_cn : Sci alpino, Coppa del mondo: a Soldeu si sistema la pista -

L'austriaco precede l'azzurro nel test in discesa, quinti crono per Paris SOLDEU (ANDORRA) - Prova di alto livello per l'austriaco Marco Schwarz nel primo giorno delle Finali di Soldeu, in Andorra. Le ...Comincia con un paio d'ore di ritardo il programma delle Finali di Soldeu, necessarie per sistemare la pista. Questa mattina, attorno alle 7, gli organizzatori hanno dato uno stop alla salita degli ...Tutti guardano alla perturbazione attesa in queste ore, ma al di là dei "risultati" che (forse) avrà per l'arco, la stagione sciistica di Borno Ski area proseguirà fino a domenica 26 marzo. L'atteso closing party per festeggiare l'arrivederci al prosismo inverno è fissato infatti per l'ultima domenica di ...

L'austriaco precede l'azzurro nel test in discesa, quinti crono per Paris SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) - Prova di alto livello per l'austriaco Marco Schwarz nel primo giorno delle Finali di Soldeu, in ...Missione compiuta per Elisa Platino nello slalom gigante che ha dato il via alle Finali di Coppa Europa di sci alpino 2022-2023, ospitate dall’impianto norvegese di Narvik. L’obiettivo per l’altoatesi ...