Sci alpino | Karin Harjo è la nuova allenatrice di Mikaela Shiffrin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : E CHI SE LA DIMENTICA? ???? Emozioni tutte da rivivere quelle che ci ha donato Federica Brignone venerdì ad Åre nell… - Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - sportface2016 : #SciAlpino, Karin #Harjo è la nuova allenatrice di Mikaela #Shiffrin - infoitsport : Sci alpino, Sofia Goggia decima nella prima prova della discesa di Soldeu, chiude al comando Laura Gauche - infoitsport : Calendario Sport Invernali 13-19 marzo 2023: termina la Coppa del Mondo per sci alpino e biathlon -

Prime prove di discesa anche per le donne in quel di Soldeu , dove questa settimana andranno in scena le Finali della stagione di Coppa del Mondo di. A far segnare il miglior tempo quest'oggi è stata Laura Gauche , che ha fermato il cronometro a 1'32 33, precedendo di trentanove centesimi Nina Ortlieb e di cinquatotto Corinne Suter. Una ...... nonostante l'ambiente tipicamente, qui si coltivano vigneti che sbocciano fino ai 1200 ... Mentre la stessa zona di Arpy, in inverno, è perfetta per dedicarsi allodi fondo nei suoi oltre 14 ...La francese più veloce di Ortlieb e Suter, Brignone undicesima SOLDEU (ANDORRA) - La francese Laura Gauche si impone nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Soldeu con il tempo di 1'...

Sci alpino, Sofia Goggia decima nella prima prova della discesa di Soldeu, chiude al comando Laura Gauche OA Sport

Sarà Karin Harjo la nuova allenatrice di Mikaela Shiffrin. Dopo aver conquistato il successo numero 87 della sua straordinaria carriera in Coppa del Mondo, distanziando quindi la leggenda Ingemar Sten ...Ha rapidamente scalato i ranghi, entrando a far parte della squadra di sci alpino degli Stati Uniti come capo allenatore della regione occidentale dal 2011 al 2015, poi come assistente del team di ...