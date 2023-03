Sci alpino, discesa maschile finali Soldeu 2023 in tv: programma, orario e streaming (Di lunedì 13 marzo 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa maschile di Soldeu 2023, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Tutto pronto sulle nevi spagnole per gli ultimi atti di questa Cdm, con i protagonisti che si giocano le ultime carte per raggiungere i propri obiettivi. Sono tre gli azzurri qualificati: Mattia Casse, Florian Schieder e Dominik Paris. Appuntamento mercoledì 15 marzo a partire dalle ore 10. IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai ed Eurosport, mentre lo streaming sarà affidato a Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Il, gli orari e la diretta tv delladi, valida per ledella Coppa del Mondo 2022/di sci. Tutto pronto sulle nevi spagnole per gli ultimi atti di questa Cdm, con i protagonisti che si giocano le ultime carte per raggiungere i propri obiettivi. Sono tre gli azzurri qualificati: Mattia Casse, Florian Schieder e Dominik Paris. Appuntamento mercoledì 15 marzo a partire dalle ore 10. IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai ed Eurosport, mentre losarà affidato a Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. SportFace.

