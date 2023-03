Sci alpino | Coppa Europa | Platino è quarta nel gigante delle Finali e conquista un posto per la prossima Coppa del Mondo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Missione compiuta per Elisanello slalomche ha dato il via alledidi sci2022-2023, ospitate dall’impianto norvegese di Narvik. L’obiettivo per l’altoatesina era quello di entrare nelle prime tre della classifica finale di specialità ed ottenere di conseguenze un pettorale per lastagione didel, ed il quartoodierno le permette di riuscire nel suo intento. La gara si è chiusa con la doppietta austriaca completata da Michela Heider ed Elisabeth Kappaurer. La prima, quest’anno molto più performante in super-G, ha tirato fuori la grande prestazione nella seconda manche dell’ultimostagionale, ...

Comincia con un paio d'ore di ritardo il programma delle Finali di Soldeu, necessarie per sistemare la pista. Questa mattina, attorno alle 7, gli organizzatori hanno dato uno stop alla salita degli ...Tutti guardano alla perturbazione attesa in queste ore, ma al di là dei "risultati" che (forse) avrà per l'arco, la stagione sciistica di Borno Ski area proseguirà fino a domenica 26 marzo. L'atteso closing party per festeggiare l'arrivederci al prosismo inverno è fissato infatti per l'ultima domenica di ...... ma se le temperature continueranno ad aumentare, l'innevamento potrebbe non essere più praticabile se non in poche zone di alta quota, rendendo loaccessibile solo a una ridotta élite. ...

Missione compiuta per Elisa Platino nello slalom gigante che ha dato il via alle Finali di Coppa Europa di sci alpino 2022-2023, ospitate dall’impianto norvegese di Narvik. L’obiettivo per ...Si è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa maschile valida per le Finali di Coppa del Mondo di Soldeu, Andorra, spostata in avanti di due ore per concedere agli atleti del tempo in pi ...