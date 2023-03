Schlein si prende il Pd | Basta cacicchi e capibastone

(Di lunedì 13 marzo 2023) La prima della segretaria Ellyconta sull'immagine avveniristica del Centro congressi disegnato da Fuksas all'Eur. Nel suo primo discorso da segretaria, dopo la proclamazione,mette in ...

La prima della segretaria Ellyconta sull'immagine avveniristica del Centro congressi disegnato da Fuksas all'Eur. Nel suo primo discorso da segretaria, dopo la proclamazione,mette in fila i punti: "Chi aveva scommesso sulla fine del Pd ha perso. Siamo ancora qui, piu' forti e uniti, e stiamo arrivando. Sara' questa per noi un nuova primavera". 13 marzo 2023Su proposta di, l'Assemblea ha eletto Bonaccini presidente: 'È il tempo di unire, indossiamo tutti la stessa maglietta. Non mi sento minoranza né opposizione, il Pd è casa mia', ha detto. ...Così lase lacon "l'inumanità delle scelte di chi oggi governa il Paese" sostenendo la necessità di "strumenti di emancipazione e di riscatto" di cui il Pd deve farsi interprete "...

Schlein si prende il Pd: 'Estirpiamo cacicchi e capibastone'. Bonaccini presidente Agenzia ANSA

La prima della segretaria Elly Schlein conta sull'immagine avveniristica del Centro congressi disegnato da Fuksas all'Eur. Nel suo primo discorso ...Un puzzle che Schlein e Bonaccini comporranno nelle prossime ore ...