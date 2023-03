Schlein-Bonaccini | la ' strana coppia' che sfida le correnti del Pd

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Con Elly Schlein, Stefano Bonaccini e tutta la comunità del Partito Democratico ci attende un duro lavoro, insieme… - fanpage : [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di… - DarioNardella : Bella notizia l’accordo #Schlein #Bonaccini . Il @pdnetwork che esce da questo congresso ora può essere più forte e… - Linkiesta : La primavera dei buoni propositi del nuovo #Pd unito di #EllySchlein L’assemblea del Partito democratico ha incoro… - GualbertoGianni : @HoaraBorselli Evitiamo giochi retorici. Bonaccini e Schlein non rappresentano il Paese, non ricoprono cariche isti… -

... quando tanti si aspettavano la vittoria di Stefano, e di nuove cariche, come la ...solo su se stesso mentre fuori infuria la battaglia e non bastano certo la presenza di Ellyal ...L'assemblea ratifica l'elezione della segretaria, che promette unità e il ritorno tra chi fatica. Cattolici in fermento per in temi etici e Lgbt+. Delrio ammette: 'C'è ...Quasi più dell'abbraccio stretto tra i due protagonisti di giornata, la neo segretaria Ellye il neo presidente Stefano, di sicuro di più del passaggio di consegne sotto al palco della Nuvola tra Enrico Letta e la nuova leader dem, o delle tante dichiarazioni di unità del ...

Assemblea Pd, Schlein proclamata segretaria: "È una nuova primavera. Con le altre opposizioni proviamoci". Poi l ... la Repubblica

Per il Pd ieri alla «Nuvola» è iniziata ufficialmente l’era Schlein e la parola d’ordine, nonostante le primarie siano ...Un messaggio che sembra pensato più per convincere i suoi che gli altri. Perché che Bonaccini si senta a casa si vede. E' fra i primi ad abbracciare Schlein, le siede accanto finché stanno in platea, ...