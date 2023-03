Schiacciato da trave | muore operaio a Caivano nel napoletano

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro a Frattaminore nel. Questa mattina i carabinieri della compagnia disono intervenuti in via Spagnuolo nei locali di un’azienda, dove undi 50 anni, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimastosotto unadi ferro mentre effettuava alcune saldature. Il 50enne è morto. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e posizione d’impiego. Anche in provincia di Brescia, a Bagolino, c’è stato un altro infortunio sul lavoro. Un 52enne è morto questa mattina, attorno alle 11, colpito da un tronco, mentre tagliava un albero in una zona boschiva, in via Cerreto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, tecnici dell’Ats, soccorso alpino e 118, con elisoccorso e ambulanza, che hanno potuto solo constare ...

