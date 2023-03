(Di lunedì 13 marzo 2023)trionfa neldiospitato da Budapest. Il pisano classe ’94 ha iniziato il torneo nella capitale dell’con la vittoria per 9-8 ai danni dello spagnolo Alvaro Ibanez, seguita da quella sul francese Alex Fava per 15-11. Poi l’Azzurro si è imposto sul padrone di casa ungherese Gergely Siklosi con lo score di 15-13, e successivamente sul giapponese Kazuyasu Minobe 15-13. Il successo nel derby italiano contro Valerio Cuomo (15-14) ha concesso ail pass per la finale contro l’israeliano Yonatan Cohen, vinta dall’azzurro 15-13. Terzo posto quindi per Valerio Cuomo. Il ventiquattrenne napoletano è partito eliminando i padroni di casa ungheresi Mate Tamas Koch (11-10) e Zsombor Keszthelyi (15-13), dopodiché ...

Scherma, Gabriele Cimini vince il Grand Prix di spada in Ungheria Il Faro online

