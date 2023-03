Scavalca il cancello di casa di un amico e muore dissanguato | era rimasto ferito da uno spuntone di ferro

(Di lunedì 13 marzo 2023) Stava cercando dire ildell’abitazione di un suo, in viale dei Partigiani d’Italia a Parma, ma unogli ha reciso l’arteria femorale ed è morto: la vittima è un giovane di 28 anni, Michele Guzzo, consulente per un’azienda attiva nel campo della ristorazione a Forlì e chef diplomato all’Alma, la scuola internazionale di cucina che ha sede a Colorno. Fatale la ferita riportata nel tentativo di oltrepassare il varco. Dopo avere fatto pochi metri avrebbe perso i sensi per poi morire. A lanciare l’allarme la famiglia dell’, che lo ha visto riverso nel giardino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli uomini della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia scientifica che si sono messi al lavoro per ...

