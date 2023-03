Scamacca spronato da Moyes | l’impegno c’è ma deve migliorare

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 marzo 2023) UNA RIPRESA ?LENTA MA IMMINENTE DEL TALENTO DI GIANLUCANon è una novità che il mondo del calcio sia pieno di alti e bassi, come un film in cui la trama prevede momenti di grande emozione alternati ad altri di sconforto. Nel West Ham, Gianlucarappresenta il talento emergente che vive un periodo di difficoltà ma sta pian piano risalendo la china. L’ex attaccante del Sassuolo è stato pagato ben 36 milioni di euro, e nonostante il suo arrivo fosse stato accolto ad Hamilton con grandi entusiasmi, ad oggi la sua condizione fisica e il numero di gol segnati sono molto al di sotto delle aspettative. Il tecnico David, vista la situazione critica del giocatore, ha cercato di motivarlo con un misto di critiche costruttive e apprezzamenti sulla sua applicazione in campo: “I numeri di Gianluca potrebbero essere molto ...