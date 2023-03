Scale mobili ferme nelle Metro di Roma, va deserto il bando per le stazioni della linea A (Di lunedì 13 marzo 2023) . E’ l’ennesima situazione imbarazzante che si è presentata a Roma, dove l’ATAC è stata costretta a richiamare un secondo bando per far aggiudicare gli appalti per la manutenzione ordinaria di montacarichi elettrici presenti in alcune stazioni della Metro A. In tal senso, sarebbero state individuate criticità in strutture Metropolitane fondamentali per il progetto del Giubileo 2025. Il bando andato deserto per la manutenzione delle Scale mobili nelle Metro Oggi Metro A, ma un po’ ovunque nelle stazioni di Roma servirebbe mettere mano ad ascensori e Scale mobili. Come menzionato da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) . E’ l’ennesima situazione imbarazzante che si è presentata a, dove l’ATAC è stata costretta a richiamare un secondoper far aggiudicare gli appalti per la manutenzione ordinaria di montacarichi elettrici presenti in alcuneA. In tal senso, sarebbero state individuate criticità in strutturepolitane fondamentali per il progetto del Giubileo 2025. Ilandatoper la manutenzione delleOggiA, ma un po’ ovunquediservirebbe mettere mano ad ascensori e. Come menzionato da ...

